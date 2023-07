I convocati per il ritiro estivo del Genoa

Dopo i primi test svolti a Pegli nei giorni scorsi, il Genoa è pronto a iniziare davvero la stagione del ritorno in Serie A. La squadra partirà per Moena domani, lunedì 10 luglio, dove svolgerà il ritiro che si concluderà il 23 del mese e scenderà in campo anche nelle prime tre amichevoli. Oggi mister Gilardino ha stilato la lista dei convocati in cui sono presenti anche i volti nuovi Aaron Martin e Nicola Leali. Insieme a loro quasi tutto il gruppo che ha riportato il Grifone nella massima serie, compresi i giocatori in uscita come Coda e Aramu. In totale sono 24 i giocatori di movimento e 3 i portieri, con alcuni giovani come Accornero, Sommariva e Calvani, alcuni "cavalli di ritorno" come Melegoni e Yeboah.

I convocati del Genoa per il ritiro

Federico Accornero, Mattia Aramu, Milan Badelj, Mattia Bani, Davide Biraschi, Simone Calvani, Massimo Coda, Radu Dragusin, Caleb Ekuban, Morten Frendrup, Albert Gudmundsson, Silvan Hefti, Stefan Ilsanker, Filip Jagiello, Nicola Leali, Aaron Martin, Josep Martinez, Alan Matturro, Filippo Melegoni, Marko Pajac, George Puscas, Stefano Sabelli, Daniele Sommariva, Kevin Strootman, Alessandro Vogliacco, Guven Yalcin, Kelvin Yeboah.