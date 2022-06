Genoa a un passo da Coda: capocannoniere della Serie B

Sembra mancare solo l'ufficialità per il secondo colpo di mercato del Genoa dopo l'acquisto di Ilsanker dall'Eintracht Francoforte. Massimo Coda è pronto a diventare il bomber di Blessin per l'assalto alla Serie A, lo riporta Sky Sport, considerando l'affare praticamente concluso.

Attaccante di categoria e capocannoniere delle ultime due edizioni della Serie B con la maglia del Lecce (22 gol ne 2020/21 e 20 gol nella stagione appena conclusa), Massimo Coda, 34 anni, ha segnato complessivamente 101 gol in 215 presenze nella serie cadetta, dove ha giocato anche con Salernitana e Benevento. Un acquisto che conferma le ambizioni del Genoa dopo una stagione sciagurata. Nel frattempo Mattia Destro ha lasciato il Grifone ed è approdato all'Empoli, nei giorni scorsi ha effettuato le visite mediche ed è stato annunciato dal club toscano.

Procede, infine, a gonfie vele, la campagna abbonamenti in vista della stagione 2022/2023 (a questo link tutti i dettagli): sono già intorno ai quattromila quelli venduti nei primi giorni di sottoscrizioni, un numero in costante aumento dal 24 giugno, data in cui è stata aperta la vendita.