Genoa, chi è Cittadini: colpo a sorpresa per Gilardino

In attesa di sciogliere il nodo Ostigard, con il difensore che si sta riavvicinando al Grifone dopo che sembrava essere promesso sposo dell'Udinese, il Genoa è pronto a chiudere il colpo Cittadini. Centrale di scuola Atalanta dovrebbe arrivare in prestito a Genova via Monza, dove in questa stagione ha giocato solo una volta.

Chi è Cittadini, nuovo acquisto del Genoa

Il Genoa potrebbe essere il suo trampolino di rilancio dopo che questo ragazzo di 21 anni aveva destato un'ottima impressione l'anno scorso a Modena. Nato a Lumezzane, ha giocato fin da bambino nell'Atalanta dove è esploso solo in Under 17, prima difficilmente riusciva a strappare la maglia da titolare. Da quella categoria in poi però è sempre stato al centro delle squadre giovanili atalantine e in Primavera è stato uno dei protagonisti della vittoria di Scudetto e Supercoppa.

A notarlo per primo è stato ovviamente Gasperini che lo ha voluto in prima squadra e lo ha fatto anche esordire in Serie A contro l'Udinese nel gennaio del 2022. La prima vera esperienza tra i professionisti arriva qualche mese dopo con il Modena in Serie B dove gioca con continuità e viene messo nel mirino del Monza. Palladino lo vuole in rosa ma non lo impiega quasi mai, così ora la scelta della Genova rossoblu per riscattarsi.

Cittadini è un centrale difensivo di un metro e novantatré centimetri, forte fisicamente e capace di gestire con sicurezza il pallone. E' il profilo ideale per giocare a tre, tipo di retroguardia con cui ha giocato spesso e che ritroverà anche con Gilardino.