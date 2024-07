Genoa, una pioggia di milioni dalle cessioni all'Inter

In principio fu Fontolan, poi ci sono stati altri giocatori del Genoa che hanno preso l'autostrada e si sono trasferiti all'Inter, alcuni sono diventati idoli, altri non sono riusciti a emergere, il comune denominatore sono stati i tanti soldi incassati dal Grifone in oltre 30 anni di cessione al club nerazzurro.

Quanto ha guadagnato il Genoa con le cessioni all'Inter

L'ultimo in ordine di tempo a fare il grande salto è il portiere Martinez che da ieri è un nuovo giocatore nerazzurro con il Grifone che incassa 13,5 milioni di euro a soli due anni dal suo acquisto per 2 milioni. Il numero uno spagnolo vola sul podio delle cessioni più remunerative del Genoa all'Inter, in cima alla classifica c'è ovviamente il Principe Milito con 28 milioni, ben spesi visto che l'argentino è stato uno dei protagonisti del triplete.

In questa speciale classifica al secondo posto troviamo un altro attaccante come Pinamonti, costato ai lombardi ben 21 milioni senza però riuscire a dimostrare di valerli. Tra le cessioni con guadagno più alto del Genoa all'Inter ci sono al quarto posto il difensore Ranocchia con 13 milioni, al quinto l'attaccante Salcedo a 11, al sesto il portiere Radu a 10,6, al settimo un altro argentino come Palacio a 10,5 seguito da Ansaldi, anche lui a 10,5 milioni. Nel 2009 insieme a Milito passò all'Inter per completare il centrocampo del triplete anche Thiago Motta per 10,2, a ben vedere il migliore affare per rapporto qualità/prezzo.

A chiudere la classifica delle dieci più remunerative cessione del Genoa all'Inter è Davide Fontolan nel 1990, una affare calcolato da transfermarkt intorno ai 7,4 milioni. In totale quindi sono oltre 130 i milioni incassati dal Grifone prendendo in esame solo le dieci cessioni più redditizie ai nerazzurri, una miniera d'oro.