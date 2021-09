Genoa, si chiude l'era Preziosi: arrivano gli americani

Si sta per chiudere definitivamente l'era Preziosi. La cessione del Genoa al fondo statunitense 777partners è a un passo dall'ufficialità, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero già state messe le firme per la cessione dell'intero pacchetto azionario del club rossoblù.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di giovedì 23 settembre.

Enrico Preziosi aveva rilevato il Genoa nel lontano 2003 e l'ha mantenuto nella massima serie dal 2007 a oggi, secondo quanto riportato dalla "rosea" non manterrà quote azionarie, ma continuerà a collaborare con la nuova società per tre anni.