Genoa, date e orari delle gare di dicembre

Domani il Genoa scende in campo a Cosenza alle 14 per provare a risalire ancora la classifica. L’obiettivo è continuare la striscia positiva dopo i successi con Modena e Spal e il pari con il Cagliari. Il campionato di serie B al contrario delle serie A non si fermerà durante il Mondiale in Qatar che inizierà a novembre e così oggi è stato ufficializzato il calendario delle gare di dicembre.

Si parte con la quindicesima giornata in cui a Marassi arriverà il Cittadella domenica 4 con fischio d’inizio alle ore 15. Stesso orario per l’infrasettimanale di giovedì 8 dicembre con i rossoblu impegnati ancora in casa contro la neopromossa Sudtirol.

La diciassettesima giornata arriverà domenica 11 dicembre e il Genoa volerà ad Ascoli per la prima trasferta del mese con il via alla partita sempre alle ore 15. Le sfide del 2022 di giorno finiranno qui perché sia domenica 18 dicembre che lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la squadra di Blessin scenderà in campo alle ore 20,3,0 contro il Frosinone a Marassi prima e poi al San Nicola contro il Bari, attuale capolista del campionato.