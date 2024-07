Calendario Genoa 2024/2025: partenza in salita, finale durissimo

Poco più di un mese e riparte il campionato di Serie A. Il Genoa mira a continuare il suo percorso di crescita, il prossimo step è provare a conquistare un posto nella parte sinistra della classifica. Oggi è stato il giorno del calendario del massimo campionato italiano che inizierà il fine settimana del 18 agosto e finirà il 25 maggio. In mezzo quattro soste per la Nazionale (l'8 settembre 2024, il 13 ottobre 2024, il 17 novembre 2024 e il 23 marzo 2025). La formula di ogni giornata di campionato sarà quella ancora dello "spezzatino" con partite da venerdì a lunedì e solo due gare in contemporanea alle 15 di domenica. Si giocherà quindi alle 20,45 si venerdì, alle 15, alle 18 e alle 20,45 di sabato, alle 15, alle 18 e alle 20,45 di domenica e alle 20,45 di lunedì.

Il calendario del Genoa per la prossima Serie A

Il Genoa esordirà in casa al Ferraris contro l'Inter, i campioni d'Italia in carica terranno quindi a battesimo la stagione rossoblu. Alla terza e quarta giornata due gare in casa di fila per il Grifone che affronta prima il Verona e poi la Roma. Alla sesta altra supersfida contro la nuova Juventus di Thiago Motta e alla settima trasferta a Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Gasperini, inizio quindi in salita per il Genoa con all'ottava il Bologna, vera rivelazione della scorsa stagione, a cui seguirà la partita interna con la Lazio.



Questo il riepilogo di tutte le sfide rossoblu

1 Giornata Genoa-Inter

2. Monza-Genoa

3. Genoa-Verona

4. Genoa-Roma

5. Venezia-Genoa

6. Genoa-Juventus

7. Atalanta-Genoa

8. Genoa-Bologna

9. Lazio-Genoa

10. Genoa-Fiorentina

11. Parma-Genoa

12. Genoa-Como

13. Genoa-Cagliari

14. Udinese-Genoa

15. Genoa-Torino

16. Milan-Genoa

17. Genoa-Napoli

18. Empoli-Genoa

19. Lecce-Genoa

20. Genoa-Parma

21. Roma-Genoa

22. Genoa-Monza

23. Fiorentina-Genoa

24. Torino-Genoa

25. Genoa-Venezia

26. Inter-Genoa

27. Genoa-Empoli

28. Cagliari-Genoa

29. Genoa-Lecce

30. Juventus-Genoa

31. Genoa-Udinese

32. Verona-Genoa

33. Genoa-Lazio

34. Como-Genoa

35. Genoa-Milan

36. Napoli-Genoa

37. Genoa-Atalanta

38. Bologna-Genoa