Mercato Genoa, poker di ufficialità: Caicedo, Maksimovic, Touré e Fares

Nessuna grossa sorpresa per il Genoa nelle ultime 24 ore di calciomercato, rinforzi in tutti i reparti

Nessuna sorpresa per il Genoa nelle ultime 24 ore di calciomercato, il Grifone ha ufficializzato quattro acquisti che erano nell'aria da qualche giorno. Colpo grosso in attacco con l'arrivo di Felipe Caicedo, bomber della Lazio che nelle ultime quattro stagioni ha realizzato 33 goal in 139 partite, entrando spessissimo a gara in corsa o nei minuti finali. Arriva a titolo definitivo.

Acquisto di spessore anche per la difesa con l'ex Napoli e Torino Nikola Maksimovic (nazionale serbo) che, da svincolato, si è accordato con il Grifone, a centrocampo invece l'ultimo rinforzo per Ballardini è Abdoulaye Touré, mediano di 27 anni che arriva in prestito dal Nantes, squadra di Ligue 1 nella quale è cresciuto e ha giocato dal 2012 a oggi.

L'ultimo acquisto ufficiale è, infine, quello di Mohamed Fares, esterno ex Lazio, Spal e Verona che arriva in prestito. Gioca anche nella nazionale algerina.

Operazioni minori gli acquisti dei giovani Manfredonia e Cellamare per la Primavera, in uscita invece Favilli che è passato al Monza, Jandrei volato in Brasile dove vestirà la maglia del Santos, Salcedo e Agudelo allo Spezia.