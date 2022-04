Genoa-Cagliari, probabili formazioni: ultima spiaggia, le scelte di Blessin

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Ultima gara da dentro o fuori per il Grifone. Solo con una vittoria nello scontro diretto la corsa verso la salvezza prosegue. Domenica 24 aprile alle ore 18 si gioca Genoa-Cagliari al Luigi Ferraris, i sardi al momento sopravanzano il Genoa di sei punti e possono giocare sui due risultati. Ecco le scelte di Blessin e Mazzarri.

QUI GENOA. Sirigu in porta e difesa a quattro con Hefti, Ostigard, Vasquez e uno tra Bani e Maksimovic. Recuperato a centrocampo Sturaro che farà coppia con Badelj, in attacco è vivo il solito ballottaggio tra Destro e Piccoli, in una gara così importante potrebbe prevalere l'esperienza sulla freschezza. Alle spalle della punta centrale i soliti tre uomini: Amiri, Ekuban, Melegoni, Portanova e Gudmundsson si giocano le maglie disponibili.

QUI CAGLIARI. Squalificato Lovato, pochi dubbi quindi in difesa: davanti a Cragno ci sarà la consueta linea a tre di Mazzarri con Altare, Ceppitelli e Carboni. A centrocampo Grassi, Marin e Dalbert e sulle corsie esterne Bellanova e Deiola (ballottaggio con Rog). In attacco Joao Pedro sicuro della maglia, al suo fianco uno tra Keita Balde e Pavoletti, in vantaggio l'ex Samp.

Genoa-Cagliari, probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gundmundsson, Amiri, Ekuban; Destro. All. Blessin.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde. All. Mazzarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Calcio d'inizio: domenica 24 aprile, ore 18:00

Dove vederla: Dazn.