Altra domenica senza Grifone, Genoa-Cagliari si gioca lunedì

I tifosi ci avevano provato prima delle sfide con Fiorentina e Lazio, giocate la prima di lunedì e la seconda di venerdì, tra l'altro in entrambi i casi alle 18,30, ma il comunicato non ha sortito effetti.

La data e l'orario di Genoa-Cagliari

La Lega Calcio infatti oggi ha reso note le date e gli orari della prossima giornata di campionato piazzando Genoa-Cagliari lunedì 29 aprile con alle 20,45 il calcio d'inizio del match del Ferraris.

Il Ferraris sarà ancora una volta al fianco del Grifone nonostante la scomodità di non poter quasi mai vedere la propria squadra scendere in campo la domenica, i dati sono sotto gli occhi di tutti con lo stadio rossoblu che per numero di spettatori è al settimo posto in Serie A con una media di oltre 30mila presenze a giornate e una percentuale di riempimento vicina al 100%.

Contro il Cagliari sarà una sfida delicata perché Gilardino dovrà cercare di rialzare subito i suoi dopo la sconfitta con la Lazio, mentre Ranieri si gioca la salvezza e sembra essere in un buon momento come dimostra il pareggio, dopo essere stato in vantaggio 2-0, contro la Juventus.