Biglietti Genoa-Cagliari, info e prezzi

Ancora un posticipo per il Genoa che scenderà in campo lunedì alle 20,45 per sfidare il Cagliari in piena lotta per non retrocedere. La domenica resta un tabù per il Ferraris rossoblu che solo due volte in questa stagione ha visto il Grifone in campo in casa in quello che una volta era tradizionalmente il giorno dedicato al al calcio. Nonostante questo il Genoa resta una delle squadre più seguite in A con lo stadio quasi sempre pieno.

Dove e come acquistare i biglietti per Genoa-Caglari

Ieri è partita la prevendita per i tagiandi della sfida, queste le informazioni apparse sul sito ufficiale rossoblu per l'acquisto: La partita con gli isolani lunedì 29 aprile alle 20:45. La terzultima al ‘Tempio’ in questo campionato. Biglietti dei settori ordinari acquistabili, dalle ore 10 di sabato, senza tessere del tifoso al Ticket Office del Porto Antico e allo Store di Chiavari. Servono le tessere invece su genoacfc.it e nelle ricevitorie. Attiva la promo Under 14 omaggio con le modalità in vigore. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 titoli di accesso. I residenti in Sardegna possono comperare tagliandi solo del Settore Ospiti.

Questi i canali di vendita: il sito ufficiale del Genoa, le ricevitorie lottomatica, Ticket Office Via al Porto Antico 4 – Genova e il Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Promo Under 14 Omaggio: I giovani sotto i 14 anni possono richiedere un tagliando omaggio, per i settori Gradinata Laterale e Zena, solo al Ticket Office di Genova e allo Store di Chiavari, previa presentazione di un biglietto o abbonamento di un adulto per il medesimo settore.

Rivendita del posto per abbonati: effettuabile in base alle indicazioni consultabili online.

Prezzi Base: Tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70). Settore Ospiti: € 25.

Settore Ospiti – I residenti nella regione Sardegna possono acquistare titoli di accesso solo del Settore Ospiti. L’acquisto dei tagliandi settore ospiti, in ragione delle determinazioni delle autorità, è consentito pure ai non possessori di fidelity card. La prevendita chiude alle 19 del giorno antecedente la disputa.

Biglietterie “Ferraris” via Monnet – Apertura cinque ore prima del fischio d’inizio in data partita.