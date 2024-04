Genoa-Cagliari 3-0, pagelle: Frendrup al top, Thorsby "volante", Retegui nota stonata

E' un Genoa straripante quello che schianta il Cagliari 3-0 al Ferraris nel giorno della festa per la matematica salvezza. Sono tanti i protagonisti positivi ma in copertina finisce di diritto Frendrup, il migliore in assoluto.

Due sole le note stonate: Retegui e Martin, tutti gli altri sono ampiamente sopra la sufficienza

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.