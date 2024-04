Genoa-Cagliari 3-0: festa grande per il Grifone

Novanta minuti di super Genoa per festeggiare l'aritmetica salvezza, Lo champagne era già in fresco al Ferraris, le combinazioni di risultati di ieri avevano emesso il matematico verdetto, ma il 3-0 al Cagliari fa saltare ancora più in alto il tappo. Il Grifone domina in lungo e in largo, vince e diverte con una delle prestazioni migliori del campionato, riscattando la sconfitta con la Lazio.

Genoa-Cagliari 3-0, la cronaca

Gilardino sceglie di tornare all'antico, Gudmundsson fa coppia con Retegui in attacco e così in mediana, senza Messias e Malinovsyi, c'è Thorsby con Badelj e Frendrup. In difesa confermato Vogliacco al posto dell'infortunato Bani.

Il copione della gara è fin da subito chiaro, il Cagliari si difende in massa e lascia il possesso palla tutto al Grifone che però nei primi dieci minuti della gara non trova spazi nel bunker sardo. Serve quindi un calcio d'angolo per vedere la prima palla gol, Martin al 13' calcia tagliato sul primo palo, De Winter di testa svetta ma la palla finisce di poco a lato. Passano tre giri di lancette e finalmente si vede anche il Cagliari con l'invito di Oristanio per Shomurodov che però di testa spara altissimo. Sul ribaltamento di fronte il Grifone passa: Sabelli crossa in mezzo che incorona da oltre dieci metri di distanza dalla porta e trova l'angolino, un gran gol per il centrocampista. Il raddoppio arriva al 26' con Frendrup che chiude con il destro sul secondo palo un'azione in cui il Genoa entra come nel burro della difesa sarda. Al 32' primo acuto di Retegui che anticipa il difensore e gira verso la porta con il destro senza però trovare lo specchio. Si arriva così alla fine di un primo tempo dominato dal Grifone non solo nel punteggio.

La ripresa parte senza cambi per Gilardino mentre Ranieri si gioca la carta Lapadula, su cui piove qualche fischio dal Ferraris. Al 52' è ancora Thorsby a rendersi pericoloso, altro cross da destra, questa volta di Vogliacco, e altro colpo di testa, ma Scuffet ci arriva e respinge. Ogni cross che arriva nell'area del Cagliari è un'occasione per il Genoa e così al 56' è ancora De Winter ad arrampicarsi altissimo e colpire con palla ancora una volta fuori ma non di molto. Passano sei minuti e mette la firma anche Gudmundsson che approfitta di un rimpallo presentarsi davanti a Scuffet e batterlo con il sinistro, quattordicesimo gol in campionato per il folletto rossoblu. La gara è più che chiusa e così Gilardino regala qualche minuto anche a chi ha giocato meno in questa stagione come Bohinen e Cittadini. Passano pochi secondi e arriva la prima occasione anche per il Cagliari con Azzi che da due passi non riesce a trovare la porta. Ultime emozioni del match, come due buone occasioni non trasformate da Vitinha, poi scatta la festa salvezza.

Genoa-Cagliari 3-0, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Serie A verranno trasmessi gli highlights della sfida, il video verrà poi caricato anche in questo articolo

Genoa-Cagliari 3-0, il tabellino

Marcatori: 17' Thorsby, 26' Frendrup

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6, de Winter 7, Vasquez 7 (73' Cittadini); Sabelli 7 (64' Spence 7), Frendrup 8, Badelj 7 (73' Bohinen 6), Thorsby 7,5, Martin 5,5 (64' Haps 6); Gudmundsson 7 (78' Vitinha 6), Retegui 5,5

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Hatzidiakos 5 (46' Zappa 5,5), Wieteska 5, Obert 5,5; Di Pardo 5 (46' Nandez 5,5), Deiola 5, Prati 5,5, Augello 5 (84' Mutandwa s.v.); Oristanio 5,5 (46' Lapadula 5), Gaetano 5,5; Shomurodov 5 (73' Azzi)

Arbitro: Federico Dionisi

Note: ammoniti: Shomurodov, Augello