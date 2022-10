Genoa-Cagliari 0-0: al Grifone manca solo il gol

Manca solo il gol al Genoa per battere il Cagliari al Ferraris nell'anticipo dal forte profumo di Serie A. Nella prima frazione il Grifone domina in lungo e in largo e va vicino alla rete soprattutto con uno strepitoso Gudmundsson fermato solo dal palo. Nella ripresa i ritmi calano, gli spazi si chiudono e i padroni di casa vengono fermati anche dalla sfortuna con Aramu che blocca il tiro di Coda quando la palla sembra essere destinata in rete. Con il punto di questa sera il Genoa raggiunge al primo posto Reggina, Bari e Brescia che però devono ancora scendere in campo in questa giornata.

Genoa-Cagliari, la cronaca

Blessin conferma il Genoa che ha battuto la Spal ad eccezione della coppia centrale di difesa con Dragusin e Bani titolari al posto di Ilsanker e Vogliacco. Nel Cagliari invece Liverani qualche sorpresa la riserva con Luvumbo in attacco alle spalle dell'ex Lapadula.

Ritmi subito molto alti e grande velocità, non è un caso che dopo appena cinquanta secondi Aramu ci provi anche se senza fortuna. Il Genoa sale di colpi e trova spazio al 9' con Pajac che crossa basso per Coda che non centra la porta, un minuti dopo è invece Gudmundsson a liberarsi dell'avversario e cercare il tiro a giro disinnescato da Radunovic. L'assedio continua, passa un altro minuto ed è Coda che servito da Aramu cerca il primo palo e non lo trova per una questione di centimetri. Al 18' ancora Genoa con l'imprendibile di Gudmundsson che lascia Luvumbo sul posto e poi con il destro scheggia il palo, il Grifone si è ormai preso il campo e sfonda soprattutto a sinistra.

Al 20' si fa vedere per la prima volta il Cagliari con Luvumbo che entra in area e poi da posizione difficilissima trova solo l'esterno della rete. Passano si minuti e i padroni di casa cercano di farsi male da soli, Pajac regala palla a Lapadula in area ma l'ex di turno spara a lato. Sono episodi che caricano i sardi e così al 33' Nandez porta palla senza quasi opposizione e con il mancino non trova il bersaglio grosso di pochissimo. Gli ultimi dieci minuti della ripresa sono meno intensi, il Genoa controlla ma abbassa i ritmi per evitare di scoprirsi ancora e il Cagliari accetta il nuovo copione. L'ultima emozione del primo tempo è un colpo di testa di Bani che mette i brividi a Radunovic.

Scatta la ripresa e il Cagliari prende campo senza però creare problemi per Martinez, anzi è il Genoa a sfondare ancora ma sul crosso di Coda, non arriva Aramu. Rispetto al primo tempo i ritmi sono molto più bassi e le difese hanno decisamente la meglio sugli attacchi delle due squadre. Così Blessin toglie dal campo l'invisbile Yalcin e si gioca la carta Jagiello mentre Liverani sceglie Falco al posto di un Luvumbo troppo confusionario. Al 69' arriva la più grande occasione del match: Pajac mette in mezzo, il portiere avversario respinge corto, arriva Coda che a botta sicuro allarga il piattone ma colpisce il compagno Aramu. Cinque minuti più tardi grande chance per il Cagliari con Di Pardo che pesca Deiola tutto solo sul secondo palo non riesce a inquadrare la porta. Ora la stanchezza inizia a farsi sentire, così si va avanti a folate e all'83' Coda, sempre lui, con il sinitro dal limite da fermo chiama al grande intervento Radunovic.

Blessin prova a crederci, dentro l'attaccante Puscas per il mediano Frendrup per l'assalto finale che però non arriva in maniera decisa, merito del Cagliari che abbassa ancora i ritmi e non lascia nessuno spazio al Grifone.

Genoa-Cagliari 0-0 | Tabellino e voti

Genoa (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 6, Dragusin 6,5, Bani 6,6, Pajac 6; Strootman 5,5 Frendrup 6,5 (85' Puscas s.v.), Yalçin 5 (60' Jagiello 6); Aramu 5,5 (76' Portanova 6), Gudmundsson 7; Coda 6,5. All. Blessin

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic 6; Di Pardo 6, Goldaniga 6,5, Altare 7, Obert 6 (88' Carboni s.v.); Nández 6,5 (88' Zappa s.v.), Makoumbou 6, Deiola 5,5; Luvumbo 5,5 (64' Falco 6), Mancosu 6 (78' Viola s.v.); Lapadula 5,5 (78' Pavoletti s.v.). All. Liverani

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia

Note: ammoniti Frendrup, Deiola, Nandez, Strootman, Portanova, Falco