Genoa-Cagliari 0-0, le pagelle: Gudmundsson imprendibile, Yalcin e Aramu in ombra

Non va oltre al pareggio il Genoa in casa contro il Cagliari. Finisce 0-0 a Marassi una gara in cui, soprattutto nel primo tempo, il Grifone gioca meglio e crea molte occasioni da gol. Il muro dei sardi però non crolla anche per un pizzico di fortuna visto che Gudmundsson colpisce un palo e Coda calcia a botta sicura sul compagno Aramu. Niente tris quindi per i rossoblu che arrivavano dai successi contro Modena e Spal, ma ancora una gara senza gol subiti e stasera è merito dei centrali Bani e Dragusin praticamente perfetti.

Il migliore in campo è però Gudmundsson, imprendibile nel primo tempo e ficcante anche nel secondo. Solito grande lavoro di Coda che non segna ma fa tutto il resto, senza contare che va vicinissimo in un paio di occasioni alla rete. Bene anche Frendrup, motorino infaticabile di centrocampo e Pajac, ma solo in fase di spinta. Tra le note negative Yalcin, invisbile praticamente fino a quando non viene sostituito, non bene anche Aramu mai decisivo negli ultimi trenta metri.

