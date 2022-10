Genoa-Brescia: probabili formazioni, le scelte di Blessin e Clotet

Torna la Serie B e il Genoa, primo in classifica con 21 punti insieme al Frosinone, sfida il Brescia sesto a quota 17. Big match quindi a Marassi sabato alle 16,15 con Blessin che arriva alla gara dopo cinque risultati utili consecutivi in campionato che salgono a sei con la vittoria sulla Spal in Coppa Italia. Il successo di Terni ha fatto definitivamente spiccare il volo al Grifone che non ora non vuole più fermarsi. Di fronte ci saranno le rondinelle di Clotet che non vincono da quattro gare, due pareggi con Cittadella e Venezia e due sconfitte con Cagliari e Bari, l’ultimo successo è datato 16 settembre 1-0 con il Benevento.

Genoa-Brescia: le scelte di Blessin

Infermeria piena per i rossoblu che non avranno a disposizione Sturaro, Ekuban, Ilsanker e Pajac, destinato ad un lungo stop dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio. Recupera Galdames, mentre è in dubbio la presenza di Gudmundsson che ieri si è allenato a parte per un malanno di stagione. Qualche dubbio di formazione per Blessin che a sinistra in difesa dovrebbe schierare Czyborra mentre al centro torna Bani dopo la squalifica in coppia con Dragusin. A centrocampo Strootman potrebbe ancora partire in panchina lasciando spazio a Badelj e Frendrup. Confermato in attacco Coda con alle spalle Aramu, mentre sugli esterni se non dovesse farcela Gudmundsson toccherà a Yalcin e Jagiello, ex di turno.

Genoa-Brescia: le scelte di Clotet

Il Brescia arriva a Genova con tutta la rosa a disposizione, Clotet conferma il 4-3-2-1 con More riferimento offensivo e Galazzi e Olzer alle sue spalle. Il centrocampo a tre sarà formato da Bisoli, Van de Looi e Ndoj. C’è solo un dubbio da sciogliere in difesa dove Karacic dovrebbe spuntarla su Jallow sulla fascia destra.

Genoa-Brescia: le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Czyborra; Frendrup, Strootman; Gudmundsson, Aramu, Yalcin; Coda.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Ndoj; Galazzi, Olzer; Moreo.