Genoa-Bologna, probabili formazioni: le scelte di Blessin per l'ultima di Serie A

Il Grifone saluta la Serie A davanti ai propri tifosi dopo la matematica retrocessione sancita dalla sconfitta contro il Napoli. Sabato 21 maggio 2022 alle ore 17:15 si gioca allo stadio Luigi Ferraris Genoa-Bologna, match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la gara i tifosi andranno in corteo fino a piazzale Kennedy per testimoniare la propria fede nei colori rossoblù, anche nei momenti più difficili. Ecco le scelte di Blessin e Mihajlovic per il match.

QUI GENOA. Blessin potrebbe fare qualche cambio in una gara dove, di fatto, non ci si gioca nulla. In difesa potrebbe trovare spazio Cambiaso, mentre a centrocampo potrebbe avere una chance Hernani, in attacco è recuperato Piccoli, si gioca il posto con Yeboah e Destro.

QUI BOLOGNA. Zero obiettivi anche per il Bologna, anche Mihajlovic potrebbe dare spazio a qualche giocatore meno utilizzato nel corso della stagione. In attacco però fiducia ad Arnautovic, si rinnova il duello tra Orsolini e Barrow per il ruolo di seconda punta. Altri ballottaggi in difesa (Theate-Bonifazi e De Silvestri-Kasius) e a centrocampo (Svanberg-Dominguez e Hickey-Dijks).

Genoa-Bologna, probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Hernani; Amiri, Melegoni, Portanova; Piccoli. All. Blessin.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Kasius, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic.

Arbitro: Miele di Nola.

Calcio d'inizio: sabato 21 maggio, ore 17:15.

Dove vederla: Dazn.