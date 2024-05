Genoa-Bologna, probabili formazioni: quattro cambi per Gilardino

Non ha valore per la classifica ma sarà comunque una serata emozionante quella che vedrà entrare in campo in un Ferraris pieno Genoa e Bologna. Il Grifone punta l'undicesimo posto e Gilardino vuole superare Gasperini nel primo anno dell'allenatore di Grugliasco in Serie A con il Grifone. Sarà anche l'occasione per i tifosi di salutare Gudmundsson, probabilmente all'ultima gara in rossoblu dopo due stagioni da incorniciare. Dal'altra parte del campo ci sarà il Bologna già qualificato in Champions League pronto a salutare Thiago Motta destinato alla Juventus.

Genoa-Bologna, le scelte di Gilardino

Gilardino recupera Messias e Bani ma perde all'ultimo De Winter, il centrale ha un problema muscolare ma sarà pronto per l'Europeo se il Belgio lo dovesse chiamare. Al centro della difesa torna quindi Bani, primo dei tre cambi di formazione che il Genoa opererà rispetto a Roma, il secondo sarà il ritorno di Gudmundsson in coppia con Retegui. Per il resto viaggia verso la conferma Spence a destra, in mediana invece dovrebbe toccare di nuovo a Thorsby al posto di Strootman. In porta gioca Leali.

Genoa-Bologna, le scelte di Thiago Motta

Doppia pesante assenza per il Bologna che non potrà contare sugli infortunati Zirkzee e Ferguson. In attacco è sfida tra Castro e Odgaard, con il primo in leggero vantaggio, mentre sulla trequarti dovrebbero operare Fabbian e Aebischer con Ndoye e Saelemaekers favoriti su Orsolini. Per il resto dentro tutti i titolari compreso Calafiori, entrato nella lista dei preconvocati di Spalletti per l'Europeo dopo l'ottimo campionato.

Genoa-Bologna, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Leali, Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Bologna (4-1-4-1) Ravaglia, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Castro

Genoa-Bologna in diretta tv e streaming

La sfida di venerdì sera tra Genoa e Bolgona sarà trasmessa in diretta sia da Sky che da DAZN. Doppia possibilità quindi per i tifosi delle due squadre che potranno seguire la sfida sui canali Sky in tv e in steraming su Sky Go, Now Tv e Dazn.