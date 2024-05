Genoa-Bologna: informazioni e prezzi dei biglietti

Il Genoa è pronto a salutare il campionato e i suoi tifosi nell'ultima giornata di campionato al Ferraris contro il Bologna. La Lega Serie A oggi ha finalmente decretato giorno e orario del match che sarà venerdì 24 maggio alle 20,45 con diretta sia su DAZN che su Sky.

I biglietti per Genoa-Bologna

La prevendita dei biglietti per la sfida è già attiva e sul sito del Grifone si legge: "Biglietti dei settori ordinari acquistabili senza tessere del tifoso al Ticket Office del Porto Antico e allo Store di Chiavari. Servono le tessere invece su genoacfc.it e nelle ricevitorie. Ogni acquirente può acquistare fino a un massimo di 4 titoli di accesso. L’avvio della vendita settore ospiti inizierà dopo il vaglio delle autorità competenti. Probabile il tutto esaurito al Ferraris per stabilire la stratosferica media-spettatori di 32mila in questa stagione. Verranno superate le 600mila presenze nelle 19 partite interne. L’invito ai sostenitori è di indossare una maglia da gioco.

Canali Vendita

Sito ufficiale

Ricevitorie Vivaticket

Ticket Office Via al Porto Antico 4 – Genova

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Rivendita del posto per abbonati: effettuabile in base alle indicazioni consultabili online.

Prezzi Base: Tariffa Intera (U16) – Gradinata Laterale: € 25 (€ 15), Gradinata Zena: € 35 (€ 15), Distinti: € 80 (€ 40), Tribuna Inferiore: € 140 (€ 70). Settore Ospiti: € 25.

Biglietterie “Ferraris” via Monnet – Apertura cinque ore prima del fischio d’inizio del match in caso di eventuali giacenze.