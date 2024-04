Bilancio Genoa, perdite dimezzate nell'ultimo anno

Il bilancio resta in rosso, ma la via tracciata è quella giusta come dimostrano i numeri evidenziati e promossi dall'assemblea degli azionisti di oggi del Genoa. Rispetto al 2022 le perdite passano da 61,7 milioni a 32, un salto in avanti notevole dovuto anche ai benefici della transazione fiscale con il tribunale, oltre che ai diritti televisivi della Serie A, decisamente più ricchi rispetto a quelli della Serie B.

Migliora il bilancio del Genoa

L'approvazione del bilancio è avvenuta questa mattina e oltre alle perdite si è analizzato anche il positivo del patrimonio netto di 13 milioni di euro, oltre che i ricavi con quelli dello stadio, quasi sempre pieno quando il Genoa gioca in casa, che valgono 10 milioni di euro, due in meno delle sponsorizzazioni arrivate a quota 12 milioni.

La gestione 777 Partners funziona quindi, non solo in campo dove il Grifone è stabilmente al centro della classifica e mai ha rischiato di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere, ma anche fuori dove il bilancio è in netto miglioramento.