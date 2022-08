Genoa-Benevento, probabili formazioni: Martinez verso la conferma, scalpita Yeboah

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Dopo la bella vittoria di Venezia un altro big match per il Grifone: sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45 si gioca Genoa-Benevento allo Stadio Luigi Ferraris. A differenza dei ragazzi di Alexander Blessin per quelli di Fabio Caserta l'esordio è stato da dimenticare, sconfitta casalinga 1-0 contro il Cosenza. Si tratta di un remake della sfida di Coppa Italia giocata l'otto agosto: 3-2 rossoblù con goal di Coda e doppietta di Gudmundsson. Ecco le probabili formazioni del match.

Le probabili formazioni di Genoa-Benevento

QUI GENOA. Mister Blessin dovrebbe sostanzialmente confermare la formazione che ha battuto il Venezia, nonostante le incertezze si va verso la conferma di Martinez in porta, in attacco invece Yeboah potrebbe prendere il posto di Ekuban, ma il ballottaggio rimane vivo. Reclama un posto da titolare anche Ilsanker, ormai recuperato. Da segnalare anche un'importante voce di mercato, la società sarebbe molto vicina a Puscas, attaccante attualmente al Reading con esperienze in Italia con le maglie di Benevento, Bari, Novara, Palermo e Pisa. Nazionale rumeno, sarebbe un ottimo vice Coda.

QUI BENEVENTO. Pochi dubbi tra difesa e centrocampo dove Caserta dovrebbe confermare la formazione che ha esordito contro il Cosenza (l'unico ballottaggio sembra quello tra Masciangelo e Foulon) in attacco invece alcune pedine potrebbero cambiare: La Gumina potrebbe prendere il posto di Farias. Il tecnico campano si gioca la panchina dopo un inizio al di sotto delle aspettative: in caso di risultato negativo sarebbe già pronto Daniele De Rossi per la sostituzione.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Yeboah, Gudmundsson; Coda. All. Blessin.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Karic, Acampora, Viviani; Tello, La Gumina, Forte. All. Caserta.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Calcio d'inizio: sabato 20 agosto, ore 20:45.

Dove vedere Genoa-Benevento in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Sport (canale 253), Helbiz Live, Now, OneFootball.