Genoa-Benevento 0-0, le pagelle: baluardo Bani, Yeboah meglio di Ekuban

Genoa-Benevento termina con un pareggio a reti bianche che sta stretto al Grifone. Le occasioni non sono mancate da ambo le parti, ma nel complesso la formazione di Blessin ha creato più palle goal e non è stata troppo fortunata con gli episodi. Nel primo tempo un goal annullato a Pajac per fuorigioco e un rigore prima concesso e poi negato dal var su Portanova, ma anche un gran tiro di Coda e la reazione del Benevento con Karic e Viviani.

Nella ripresa doppio botta e risposta Badelj-La Gumina e Acampora-Frendrup, poi è la formazione di Blessin a spingere per i tre punti: 'goal fantasma' di Yeboah che sarebbe comunque stato annullato per fuorigioco e almeno tre miracoli di Paleari su Pajac, Coda e Yalcin.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.