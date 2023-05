Genoa-Bari, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Mignani

Il Genoa saluta la Serie B venerdì alle 20,30 affrontando il Bari in un Ferraris ancora una volta stracolmo di spettatori. Sarà un'altra festa per i ragazzi di Gilardino già promossi in Serie A e con i tifosi che sono in pieni preparativi per il "funerale" sfottò alla Sampdoria, retrocessa un paio di settimane fa. In campo si sfidano la seconda e la terza del campionato cadetto che però non hanno nulla da chiedere a questa gara visto che anche i "galletti" sono già sicuri del terzo posto e quindi dei play off.

Genoa-Bari: le scelte di Gilardino

Difesa a pezzi per Gilardino che non avrà Bani squalificato, Ilsanker infortunato e Matturro che è volato con la sua Nazionale al Mondiale Under 20, mentre Criscito ci sarà ma a mezzo servizio perché reduce da un problema muscolare. Due sono le possibilità del tecnico, continuare con la difesa a tre e quindi far esordire Calvani, oppure schierare la linea a quattro con Vogliacco e Dragusin centrali e sugli esterni Sabelli e Hefti. La seconda sembra la soluzioni più probabile con centrocampo a tre (Struraro, Frendurup, Badelj) e l'attacco formato da Gudmundsson e Aramu alle spalle di Coda.

Genoa-Bari: le scelte di Mignani

Pochi titolari in campo per Mignani che pensa già ai play off promozione. In attacco non ci sarà il bomber Cheddira, al suo posto Ceter con Esposito a formare la coppia offensiva del 4-4-2. Cambio anche in porta dove giocherà Frattali, fuori dalla squadra titolare i diffidati Bellomo e Mazzotta così come gli acciaccati Folorunsho e Maiello oltre Pucino infortunato.

Genoa-Bari: probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1) Semper; Hefti, Vogliacco, Dragusin, Sabelli; Sturaro, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Aramu; Coda

Bari (4-4-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Benali, Benedetti, Morachioli; Esposito, Ceter. All. Mignani

Genoa-Bari in diretta tv e streaming

Il match del Ferraris sarà trasmesso in diretta tv da Sky mentre in streaming saranno molte le possibilità come sempre; sulla partita si accenderanno le telecamere di DAZN, Helbiz Live e One Football.