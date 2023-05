Genoa-Bari 4-3: festival del gol a Marassi

E' un vero e proprio show quello che va in scena al Ferraris per l'ultima di campionato di Serie B e che termina 4-3 per il Genoa. La serata non vale più nulla, il Grifone è già in A, il Bari è sicuro di affrontare i playoff da terza in classifica, la migliore delle posizioni possibili. Il clima è quindi sereno e così si provano le giocate, quelle che fanno divertire il pubblico, e la cosa bella è che in molti casi riescono. I gol alla fine sono sei, tutti bellissimi e portano la firma di Sabelli, Esposito, Gudmundsson, Bendetti, Ekuban e Cheddira. Marassi, ancora una volta pieno, si diverte per le giocate dei suoi beniamini e per la festa tra cori e striscioni per il ritorno in Serie A e sfottò per la Sampdoria. Prima del novantesimo c'è tempo anche per il finale migliore per la carriera di Criscito, è lui infatti a segnare su rigore l'ultima rete di questo campionato del Genoa e della sua carriera.

Genia-Bari 4-3, la cronaca

Per l'ultima di campionato Gilardino ha qualche problema di formazione, in difesa non c'è Bani squalificato e anche Ilsanker e Criscito non sono al meglio, così il tecnico sceglie il 4-3-1-2 in cui Vogliacco e Dragusin sono i centrali mentre Sabelli ed Hefti occupano le fasce. A centrocampo trova spazio Jagiello, in attacco gioca Salcedo con Coda.

La sfida parte subito con buoni ritmi, all' 8' ci prova senza fortuna Gudmundsson ma alla seconda occasione il Genoa è già davanti, è il 12' quando Sabelli insacca con un gran destro sul palo più vicino e poi non esulta per il suo passato nel Bari. Al 20' arriva però il pareggio con Esposito che piazza un calcio di punizione dal limite sotto la traversa di Martinez con una prodezza balistica. Difese ballerine, linee mediane senza troppo mordente e punte spesso libere, il copione è il classico di fine stagione e così a divertirsi è soprattutto chi ha più qualità, come Gudmundsson che salta avversari come paletti ogni volta che tocca il pallone. Al 34' è proprio lui a riportare il Genoa in avanti con una gran girata di sinistro dopo un lesto inserimento su una palla vagante in area. Al 42' c'è gloria anche per Martinez che ferma il destro incrociato di Scheidler.

Nella ripresa parte il "funerale" goliardico alla Sampdoria che si prende la scena più della partita con una lunga serie di striscioni esposti in tutta la Gradinata Nord. Al 52' prima occasione della ripresa ancora per Gudmundsson che sfrutta la sponda di Dragusin per sparare con il destro da buona posizione ma Frattali è attento. Al 67' pareggio improvviso del Bari con un destro bellissimo che si infila all'incrocio dei pali ad opera di Benedetti, ennesimo gran gol della giornata. Passano cinque minuti e va in scena ancora uno splendido gol della notte del Ferraris, questa volta è Ekuban a incastonare il pallone all'incrocio con un sinistro dal limite dall'area. Continuano i ribaltamenti di campo della gara con tantissimi spazi che però nessuno riesce più a sfruttare fino al minuto 85 quando Vogliacco sbaglia e la plla finisce a Cheddira, il bomber si inventa un altro destro a giro su cui Martinez non può nulla. Prima della fine passerella per Mimmo Criscito che saluta per l'ultima volta il suo pubblico da calciatore.

Genoa-Bari 4-3 | Tabellino e voti

Marcatori: 12' Sabelli, 20' Esposito, 34' Gudmundsson, 67' Benedetti, 75' Ekuban, 85' Cheddira. 90' Criscito (rig.)

Genoa (4-3-1-2): Martinez 6 (90' Agostino s.v.); Hefti 6, Vogliacco 6,5, Dragusin 6, Sabelli 7 (75' Frendrup 5,5); Jagiello 6, Badelj 6, Strootman 6; Gudmundsson 7,5 (90' Criscito s.v.); Salcedo 6 (65'Puscas), Coda 6 (65' Ekuban 6,5).

Bari (4-3-1-2): Frattali 6; Dorval 6 (65' Botta), Zuzek 5, Vicari 6 (81' Matino s.v.), Ricci 6; Mallamo 5 (46' Molina 6), Benali 5,5 (75' Maiello s.v.), Benedetti 7; Esposito 6,5; Scheidler 6, Antenucci 5,5 (66' Cheddira 7).

Aribtro: Rutella

Note: Ammoniti: Mallamo, Scheidler, Strootman, Botta, Sabelli, Maiello