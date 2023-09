Attacco Genoa, numeri da horror: è il momento del coraggio

Il Genoa è sedicesimo in Serie A a quota 4 punti figli di una vittoria, a Roma con la Lazio, un pareggio, in casa con il Napoli, in quella che è stata la migliore partita del Grifone stagionale, e tre sconfitte con Lecce, Torino e Fiorentina. Visto il calendario, l'impatto con la nuova categoria e gli ultimi colpi di mercato arrivati a fine estate, come la maggior parte delle squadre di Serie A, la graduatoria non preoccupa più di tanto, ma su alcuni aspetti la squadra deve migliorare.

I numeri dell'attacco del Genoa

A finire sotto accusa è l'atteggiamento della formazione che difende bene, e forse è fin troppo concentrata su quella fase di gioco. Gilardino vuole il massimo equilibrio e lo ha trovato con un 4-4-2 molto coperto con a centrocampo tre mediani, Frendrup, Badelj, Strootman e un terzino come Sabelleia proteggere una linea a quattro che fino a oggi ha sempre presentato almeno tre centrali, Bani, Dragusin e uno tra Vasquez e De Winter.

Uno schieramento coperto che ovviamente non aiuta la coppia Retegui-Gudmundsson che spesso viene lasciata isolata. Lo dimostrano anche i numeri, il Genoa è la squadra che tira di meno in A con 32 tentativi verso la porta avversaria contro ad esempio i 45 del Verona penultimo in questa speciale classifica. Il Grifone è anche la formazione che va meno dalla bandierina, 10 gli angoli in totali in cinque partite, e poi è la squadra che mantiene meno il possesso palla con 19 minuti e 52 secondi di media a gara, uno in meno del Cagliari di Ranieri, penultimo, addirittura 14 in meno del Napoli, primo in graduatoria.

Un Genoa più coraggioso

Un atteggiamento del genere è utile contro le big del campionato che devono fare la partita, lasciando al Genoa il compito di difendersi e ripartire, una specialità per gente come Gudmundsson e lo stesso Retegui che si è già dimostrato un killer da area di rigore. Non basta però quando di fronte si hanno squadre del tuo stesso rango e soprattutto con gli stessi obiettivi. E' quindi forse arrivato, magari già con una Roma che al di là di alcuni campioni è tutt'altro che irresistibile, di avere più coraggio.

In aiuto di Gilardino in questo senso arrivano buone notizie dall'infermeria, Malinovskyi è pronto, Messias giovedì potrà andare in panchina. Due giocatori di qualità in più e abbastanza duttili per costruire un 4-4-2 più offensivo con l'ucraino in mediana e l'ex Milan sull'esterno, oppure per tornare al 4-3-2-1 visto a Torino con la coppia Malinovksyi-Gudmundsson alle spalle di Retegui e Messias pronto a entrare a gara in corso per "spaccare" la partita. Le alternative adesso ci sono, il Genoa può passare all'attacco e non dovrà avere paura anche se nel prossimo mese affronterà Roma, Udinese, Atalanta e Milan, difendersi e basta soprattutto con le ultime due non basterà per muovere la classifica.