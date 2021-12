Genoa-Atalanta, probabili formazioni: le scelte di Shevchenko e Gasperini

Genoa-Atalanta chiude il 2021 del Genoa, gara che si giocherà in turno infrasettimanale martedì 21 dicembre 2021 alle ore 20:45. Dopo la sconfitta 3-1 con la Lazio Shevchenko cercherà di strappare un risultato positivo alla formazione di Bergamo, reduce dalla brutta sconfitta casalinga (1-4) con la Roma. Un'altra gara proibitiva per il Grifone che poi ripartirà nel 2022 con due gare fondamentali contro Sassuolo (6 gennaio, ore 16:30) e Spezia (9 gennaio, ore 18:30), nella speranza che la società riesca subito a intervenire sul mercato con i primi acquisti.

QUI GENOA. Ancora Destro a guidare l'attacco del Grifone, al suo fianco si giocano una maglia Pandev ed Ekuban. A centrocampo ballottaggio Sturaro-Portanova con il secondo in leggero vantaggio mentre in difesa con Vasquez e Criscito rimane una maglia contesa tra Biraschi e Vanheusden.

QUI ATALANTA. Potrebbe cambiare qulcosina Gasperini dopo la brutta sconfitta contro la Roma. Chance sul fronte offensivo per Malinovskyi, a centrocampo per Mahele e l'ex Zappacosta e in difesa per Demiral.

Probabili formazioni Genoa-Atalanta

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Mahele, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: martedì 21 dicembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.