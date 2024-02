Genoa-Atalanta 1-4, Gasperini ferma la lunga corsa del Grifone

Il Genoa si arrende ai colpi di classe di De Ketealere e Koopmeiners, e alla reti finali di Zappacosta e Touré, che segnano nel finale a favore dell'Atalanta, mentre il gol di Malinovskyi riequilibra la situazione ma solo per cinque minuti. Gilardino ferma così la sua corsa a otto risultati utili consecutivi contro l'ex Gasperini che si conferma, insieme alla sua Dea, il più serio candidato al quarto posto.

Genoa-Atalanta 1-4, la cronaca

Gilardino è obbligato ad un cambio in difesa con Vogliacco che sostituisce lo squalificato De Winter, è scelta tecnica invece quella di lasciare in panchina Spence e Martin, esterni di ruolo, per inserire sulla fascia sinistra del 3-5-2 Frendrup. Lo spostamento del danese permette a Strootman di essere ancora titolare insieme a Badelj e all'ex Malinovskyi.

La gara parte subito con l'equilibrio a fare da filo conduttore, la Dea prova a prendere in mano le operazioni, ma il Grifone chiude tutti i varchi e riparte con velocità in ogni occasione possibile. Al 16' potenziale occasione per il Genoa che recupera palla sulla trequarti, poi Strootman pesca Gudmundsson in area che non riesce a concludere, sul ribaltamento di fronte straordinario recupero di Vogliacco su De Ketealare che aveva preso velocità sull'esterno sinistro. Al 22' la giocata del campione cambia la gara, Pasalic pesca De Ketealere al limite, il belga controlla di destro e calcia di sinistro in un battito d'occhio e batte Martinez. Il fantasista di Gasperini è scatenato, al 29' va via a Strootman e Malinovskyi e mette in mezzo dove Vasquez anticipa tutti evitando altri guai.

Al 32' prima vera risposta dei padroni di casa con Malinovskyi che da calcio d'angolo pesca Vasquez che di testa "schiaccia" a terra ma Carnesecchi è attento. Poco dopo primo acuto di Retegui con un destro dal limite dell'area che impegna ancora il portiere della Dea.

La ripresa parte con gli stessi ventidue della prima frazione ed è subito Genoa con Retegui che vince il duello con Djimsiti ma il suo sinistro finisce di poco a lato. Il Grifone spinge forte adesso, Retegui ci prova di nuovo di sinistro con Carnesecchi costretto a concedere l'angolo, subito dopo tiro a giro di destro di Frendrup che sfiora il palo alla destra del portiere delle Dea. L'assedio continua e il pareggio ne è logica conclusione: al 50' fulmine mancino dal limite di Malinovskyi con Carnesecchi che non può fare nulla per impedire al pallone di finire in rete. La gioia dura pochissimo, passano infatti cinque minuti e Bani stende Pasalic, è punizione dal limite che Koopmeiners disegna con il suo mancino alle spalle di Martinez.

La partita è sempre più bella e veloce, al 60' Martinez si erge a protagonista: prima regala palla all'Atalanta poi si supera fermando Pasalic in un uno contro uno pericolossisimo. Il ritmo della gara scende con i tanti cambi operati da Gasperini e Gilardino che prova la carta Ekuban per Badelj per un Genoa più offensivo, ma al 76' il Grifone subisce il terzo gol: Martinez è miracoloso sui colpi di testa di Pasalic e Miranchuk, ma non può nulla sull'ennesima ribattuta in cui Scalvini arriva e con una zampata mette in rete. Sembra tutto ok, ma così non è perché dopo sei minuti di controllo al Var l'arbitro annulla. La decisione riporta in partita i padroni di casa che all'86' vanno vicini al pareggio con Gudmundsson che da pochi passi si fa murare dall'ottimo Carnesecchi. E' l'ultima emozione della gara che chiude la striscia positiva rossoblu. Prima del fischio finale arriva anche la rete dell'ex di Zappacosta che deposita in rete dopo l'ennesima grande parata di Martinez e quella di El BIlal Touré.

Genoa-Atalanta 1-4, il tabellino

Marcatori: 22' De Ketelaere, 51' Malinovskyi, 55' Koopmeiners, 100' Zappacosta, 103' Touré

Genoa (3-5-2): Martinez 7; Vogliacco 6 (93' Vitinha s.v.)), Bani 6, Vasquez 6; Sabelli 5,5 (83' Messias s.v.), Malinovskyi 6,5, Badelj 5,5 (63' Ekuban), Strootman 5,5 (63' Martin), Frendrup 6; Gudmundsson 6, Retegui 6,5

Ataalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6,5 (87' Toloi s.v), Djimsiti 5,5, Kolasinac 6,5; Holm 5,5 (56' Zappacosta 6), De Roon 6, Pasalic 6, Ruggeri 6,5 (84' Hateboer s.v.); Koopmeiners 7, De Ketelaere 7,5 (56' Touré 5,5) ; Scamacca 6 (56' Miranchuk 6)

Arbitro: Colombo

Note: ammoniti Strotman, De Ketealere, Kolasinac, Bani, De Roon, Martin, Miranchuk