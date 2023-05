Genoa-Ascoli, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Breda

Ferraris tutto esaurito, tifosi che accompagneranno il pullman della squadra verso lo stadio e studi sulle coreografie: è tutto pronto per la festa promozione del Genoa. Il Grifone sfida sabato alle 14 l'Ascoli, deve vincere e sperare che il Bari non faccia lo stesso a Modena per chiudere la questione Serie B e tornare dopo un solo anno di purgatorio in Paradiso. E' la sfida dell'anno, quella che può completare l'incredibile percorso di Gilardino, squalificato per la prossima gara, al suo posto il vice Caridi, che a questo match arriva dopo dodici partite senza sconfitte e un solo ko in tutta la sua gestione, quello di Parma datato ormai 5 febbraio. L'Ascoli però promette battaglia e così sarà perché al momento è ottavo in piena corsa per i playoff e deve proteggersi dall'attacco di Venezia e Palermo a solo un punto di distanza.

Genoa-Ascoli: le scelte di Gilardino

Nel Genoa non dovrebbe farcela Criscito, uscito anzitempo nel match con il Sudtirol, così a sinistra sarà ancora emergenza piena con Haps, Pajac e Czyborra anche loro assenti per infortunio. Su quella parte del campo dovrebbe spostarsi Frendrup con Sturaro, Badelj e Strootman confermati nel cuore della mediana e Sabelli a destra. Per il resto dentro tutti i titolarissimi che hanno trascinato il Grifone verso la Serie A con Gudmundsson e Coda coppia d'attacco.

Genoa-Ascoli: le scelte di Breda

Negli ospiti squalificato Botteghin, al suo posto Bellusci, unico cambio rispetto alla squadra che ha battuto il Pisa nell'ultimo turno. Breda conferma il 4-3-1-2 con Mendes alle spalle del doppio centravanti Ciofani-Forte mentre Gondo, capocannoniere della squadra con i suoi 7 gol, è pronto ad entrare a partita in corso per sparigliare le carte. Qualche dubbio sulle fasce con Adjapong e Giordano che sembrano in vantaggio su Donato e Falasco.

Genoa-Ascoli: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco, Frendrup, Sturaro, Badelj, Strootman, Sabelli, Gudmundsson, Coda.

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Adjapong, Simic, Bellusci, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Mendes, Dionisi, Forte.

Genoa-Ascoli in diretta tv e streaming

La sfida di Marassi di sabato alle 14 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, come sempre quattro i modi per godersi lo spettacolo in streaming: DAZN, One Football, Helbiz e Sky Go.