Genoa, esordio di sabato: anticipi e posticipi delle prime 4 giornate

Serata di gala a Marassi sabato 19 agosto alle 20,45 quando il Genoa farà il suo ritorno in Serie A contro la Fiorentina. La prima giornata del Grifone infatti si giocherà in anticipo come da disposizione della Lega Serie A che oggi ha stilato gli orari delle prime quattro giornate del massimo campionato.

Il Genoa giocherà alla sera anche domenica 27 agosto, alle 20,45 contro la Lazio nel secondo turno, mentre nel terzo la sfida dei rossoblu contro il Torino è stata messa in calendario domenica 3 settembre alle 18,30. Il campionato ripartirà poi, dopo la prima sosta a metà mese e il Genoa sarà impegnato sabato 16 settembre alle 20,45 contro i campioni d'Italia del Napoli, sarà questa l'unica sfida trasmessa in diretta tv da Sky e DAZN, mentre tutte le altre gare della squadra di Gilardino saranno solamente su DAZN.

Tutte gli orari e i giorni della altre gare del prossimo campionato di Serie A del Genoa saranno decisi nelle prossime settimane, per ora infatti la Lega ha preso in considerazione solo le prime quattro gare, poi si aspetteranno anche i calendari delle competizioni europee per decidere dove piazzare le partite. L'idea dei vertici del calcio è però quella di allungare ogni turno il più possibile giocando da venerdì a lunedì sera