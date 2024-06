Genoa: da Ekuban ad una nuova amichevole, giornata di annunci

Adesso è ufficiale: Ekuban rinnova con il Genoa dopo una lunga trattativa in cui il giocatore anche a guadagnare meno rispetto all'accordo precedente. Il nuovo contratto è di durata biennale e se dovesse essere rispettato porterebbe l'attaccante alla sua quarta e quinta stagione nel Grifone. A spingere per la sua conferma, Ekuban era in scadenza di contratto, sembra essere stato Alberto Gilardino che lo ha messo spesso in campo soprattutto nel finale di stagione apprezzandone la crescita.

Ekuban sarà così nella batteria di attaccanti del Genoa per la prossima stagione insieme a Vitinha, acquistato dall'Olympique Marsiglia per 16 milioni di euro e probabilmente Retegui con il Grifone che sta tenendo alto il muro respingendo gli assalti della Fiorentina. Più complicato capire cosa ne sarà di Gudmundsson, cessione designata di inizio estate, ma ancora a Genova in attesa di vedere quale big si farà avanti e soprattutto come visto che il Grifone non ha nessuna intenzione di svenderlo.

Il Genoa affronta il Brescia in amichevole

Nel frattempo il sito ufficiale rende nota la data di una nuova amichevole per i rossoblu che durante il ritiro di Moena affronteranno Monti Pallidi, Venezia e Mantova. Il primo di agosto alle 18,30 al Rigamonti sulla strada di Gilardino si porrà un altro club di Serie B, il Brescia. Sarà quindi un pre campionato molto performante, dopo la prima sgambata, una formazione neo promossa in Serie A e due di Serie B. Si inizierà quindi subito a capire come sarà il nuovo Genoa che nelle idee del club vuole crescere dopo l'ottima stagione appena conclusa.