Genoa, 125 anni dalla conquista del primo scudetto della storia

Dalla festa per il ritorno in Serie A dopo un solo anno di purgatorio all'anniversario del primo storico scudetto. Lunedì 8 maggio 2023 ricorre infatti il 125esimo 'compleanno' del primo dei nove titoli nazionali vinti dal Grifone.

Altri tempi e altro calcio, quello dei pionieri. Il primo campionato italiano venne infatti disputato in una sola giornata, domenica 8 maggio 1898, nella città di Torino. Quattro le squadre al via al Velodromo Umberto I, scelto per l'occasione dell'esposizione internazionale di Torino per i cinquant'anni dello Statuto Albertino. Il duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia-Aosta mise in palio una coppa per il club vincitore e una targa da consegnare a ogni rappresentante della squadra campione. Coppa che sarebbe poi rimasta di proprietà della squadra che avesse vinto il torneo per tre volte.

Di fatto era un quadrangolare con semifinali e finalissima, in caso di parità al 90' erano previsti due tempi supplementari da dieci minuti: al mattino le prime due gare con l'Internazionale Torino vittoriosa 2-1 sulla Torinese e il Genoa superiore alla Ginnastica Torino, battuta 2-0. Il Grifone vinse poi la finale giocata al pomeriggio ai tempi supplementari con il risultato di 2-1. Secondo i resoconti della stampa dell'epoca furono un centinaio le persone che pagarono il biglietto (25 centesimi per l'accesso, una lira per il posto a sedere) per assistere alla finale.

Il Genoa scese in campo con il 2-3-5, la 'piramide', modulo in voga tra le grandi squadre che dominarono il calcio fino agli anni '30, compreso l'Uruguay che vinse il primo Mondiale. William Baird in porta, Ernesto De Galleani terzino destro e James Spensley terzino sinistro. Edoardo Pasteur centro mediano, Wallys Ghiglione mediano sinistro, Fausto Ghigliotti mediano destro, John Quertier Le Pelley ala destra e Norman Victor Leaver ala sinistra. E ancora Silvio Piero Bertollo mezzala destra, Giovanni Bocciardo mezzala sinistra e Henri Dapples centro attacco. Il portiere Baird fu sostituito tra i pali nel corso della finale dal difensore James Spensley a causa di un infortunio, all'epoca non erano infatti previsti i cambi.