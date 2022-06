Genoa, campagna abbonamenti al via: tutte le info

Il Genoa ha ufficialmente presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023, nella quale il Grifone cercherà di risalire dalla Serie B. Tra gli obiettivi fissati dalla società riportare i giovani allo stadio e superare le circa 19mila tessere della stagione 2019/20. Previsti, infatti, prezzi sconti per gli under 18 e, in alcuni settori anche per gli under 21. Agevolazioni anche per over 50, famiglie e over 65.

Si parte venerdì 24 giugno 2022 con le prelazioni e la vendita libera di tutti i settori, esclusa la Gradinata Nord. Il Genoa ha comunicato che tutti i nuovi abbonati avranno la possibilità di usufruire di una promozione per l’acquisto di tutte le gare in trasferta del Genoa a 24,99 euro sulla piattaforma Helbiz.

Venerdì 24 giugno 2022, quindi partiranno le prelazioni riservate agli abbonati della stagione 2019/20 di Gradinata Nord, Settore 5, Distinti, Gradinata Sud e Tribuna; vendita libera invece per Distinti, Settore 5, Gradinata Sud e Tribuna. Fino al 10 luglio 2022. Da lunedì 11 luglio a mercoledì 13 luglio, invece, la vendita libera per la Gradinata Nord. Gli abbonamenti possono essere acquistati al ticket office (palazzina San Giobatta, Via Al Porto Antico 4) e su genoacfc.ticketone.it.

Prezzi abbonamenti Genoa 2022/2023

Gradinata Nord

Intero: 175 euro

Under 18 (nati dopo il 01/01/2004): 100 euro

Settore 5

Intero: 150 euro

Under 21 (nati dopo il 01/01/2001): 90 euro

Gradinata Sud

Intero: 150 euro

Under 21 (nati dopo il 01/01/2001): 90 euro

Over 65 (nati prima del 31/12/1957): 100 euro

Forze dell’ordine: 100 euro

Formula Family (due genitori più bambino under 14): 250 euro

Distinti

Intero: 210 euro

Under 18 (nati dopo il 01/01/2004): 100 euro

Over 65/ Terzo anello (nati prima del 31/12/1957): 100 euro

Promo Over 50: 100 euro

Tribuna