Chi è Aaron Martin, il primo colpo del nuovo Genoa

Parte il mercato in entrata del Genoa e, dopo l'ufficialità del riscatto di Puscas di ieri, nei prossimi giorni arriverà la prima vera faccia nuova. Si tratta di Aaron Martin, svincolato dal Mainz, e pronto a firmare un triennale con il Grifone. L'esterno sinistro classe 1997 andrà a puntellare la fascia mancina rimasta senza padrone dopo l'addio al calcio di Criscito, l'infortunio di Pajac e il ritorno a Venezia di Haps, che resta comunque un'alternativa per questo mercato.

Aaron Martin, le caratteristiche tecniche

Il nuovo acquisto del Genoa sembra avere l'identikit giusto per ricoprire tutta la corsia laterale del 3-5-2 di Gilardino. Lo spagnolo infatti è stato protagonista nell'ultima stagione in Bundesliga con 5 gol, record personale, e 3 assist in un sistema molto simile che oscillava dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1. Conosce quindi già il ruolo e ha dimostrato di avere gamba e tecnica, non è un caso che a inizio carriera, quando giocava nell'Espanyol, era stato paragonato addirittura a Jordi Alba.

In Spagna, nel club catalano, è stato fino al 2018 quando appena 21enne ha preso la via che lo ha portato in Germania, al Magonza dove è rimasto per tre stagioni, prima di chiudere quelle del 2021 in prestito al Celta Vigo dove è stato titolare inamovibile. Il Mainz è stato a osservare e poi lo ha riportato a casa schierando nelle ultime annate 56 volte in campionato.

Il trionfo in Nazionale

Con quasi 200 presenze tra i professionisti, tutte nei massimi campionati (Bundesliga e Liga), Aaron Martin è un profilo di esperienza nonostante abbia solo 26 anni ed è quindi nel pieno della maturità agonistica. Il suo talento è stato sempre apprezzato nella sua terra Natale, ha infatti giocato in tutte le selezioni nazionali dall'Under 16.

La sua più grande soddisfazione con le Furie Rosse è stata sicuramente quella del 2019 quando con l'Under 21 ha vinto il campionato europeo del 2019, disputato in Italia, giocando due partite. In una squadra con giocatori del calibro di Dani Ceballos, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Unai Simon, c'è stato spazio anche per Aaron Martin, primo acquisto del Genoa nella sua nuova avventura in Serie A.