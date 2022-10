Genoa, la famiglia 777 Partners si allarga: acquistata una squadra australiana

I nuovi proprietari del Genoa allargano i propri orizzonti. La 777 Partners infatti ha acquistato il club australiano del Melbourne Victory, società che milita nella A-League, massimo campionato del Paese, nata nel 2004 e capace di vincere quattro volte il titolo nel 2007, 2009, 2015 e 2018. Il fondo acquisisce quindi una delle superpotenze del calcio australiano proprio alla vigilia dell'inizio del campionato che scatterà domani e vedrà in campo il Melbourne Vicory sabato contro il Sydney FC.

Il Genoa attraverso il proprio profilo Twitter ha accolto il nuovo team con un messaggio chiaro: "Benvenuto in famiglia" ad un club che porterà sulla maglia lo sponsor Bonza Airlines, compagnia aerea low cost sempre di proprietà di 777 Partners.

Tutte le squadre di 777 Partners

La famiglia si allarga quindi perché il fondo ha da tempo messo il calcio sotto la lente di ingrandimento e insieme al Genoa vanta nel proprio portafoglio alcune quote del Siviglia, big del campionato spagnolo ora in piena crisi. Di propietà dei 777 sono anche Vasco Da Gama, quarto in classifica e in piena lotta per salire in Serie A in Brasile, Standard Liegi, sesto nella Jupiler League belga, e Red Star Fc, squadra di Parigi seconda in classifica nella terza serie francese.

Una galassia calcistica sempre più ampia e che in futuro potrà forse crescere ancora senza però lasciare nessuno indietro. Il Grifone infatti nonostante le acquisizioni di altre squadre è stato rinforzato e molto in estate e punta dritto verso il ritorno in Serie A, segno che il progetto 777 Partners è solido.