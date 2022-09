Dopo 5 anni Gabbiadini torna in nazionale

Mancini deve fare i conti con un reparto offensivo decimato dagli infortuni, ai già indisponibili Chiesa, Insigne e Berardi, nelle ultime ore si è aggiunto anche Politano, che sarà assente per le conseguenze di una distorsione alla caviglia destra.

Per questa ragione il commissario tecnico delle nazionale ha deciso di richiamare in azzurro l'attaccante blucerchiato, dopo cinque anni dall'ultima presenza.

È la prima volta che Mancini convoca Manolo Gabbiadini, infatti in occasione della sua ultima presenza in nazionale, il 13 novembre 2017, seduto sulla panchina della squadra azzurra c'era ancora Gian Piero Ventura.

Gabbiadini ha giocato titolare, al fianco di Ciro Immobile, per la partita Italia-Svezia giocata a San Siro e terminata con un pareggio a reti inviolate che ha decretato la mancata qualificazione degli azzurri a Russia 2018.

Questa volta l'attaccante della Sampdoria potrebbe scendere in campo il 23 settembre, sempre a San Siro, contro l'Inghilterra in una partita valida per la Nations League. In nazionale Gabbiadini ha collezionato 11 presenze segando anche due gol, contro Romania e Liechtenstein. Il suo esordio con gli azzurri risale al 2012, convocato dall'allora ct Cesare Prandelli.