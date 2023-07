Promozione, Sestrese e Borzoli si fondono

Sestrese e Borzoli, due realtà importanti del ponente genovese, creando una sola squadra che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. L'annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale: "Questo sodalizio, a fronte di un calcio dilettantistico in continua evoluzione, permette di guardare al futuro con maggiore ambizione in termini di organizzazione e strutture, con rinnovate ambizioni di crescita e una progettualità chiara in termini sportivi e sociali. Una nuova struttura societaria che si baserà sulla professionalità, lavoro, lungimiranza, serietà e ambizione.

Già completato tutto l’iter burocratico e approvato ogni passaggio dagli enti preposti, la denominazione verrà ufficializzata in uno dei prossimi Comunicato Ufficiali del Comitato Regionale della LND Liguria.

I nuovi massimi vertici della società sono Cinzia Bardelli presidente (già nello stesso ruolo al GSD Borzoli) e Federico Fogli, vicepresidente e Presidente Area Giovani.

La Prima Squadra di mister Enrico Valmati inizierà la preparazione Lunedì 31 Luglio, con l’obiettivo di essere tra le protagoniste nel prossimo campionato di Promozione".