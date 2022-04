Fusione tra Genoa e Samp, c'è l'accordo 'made in Usa'

Un fulmine a ciel sereno. La fusione tra Genoa e Sampdoria è cosa fatta e arriva dopo mesi di lavoro a fari spenti tra il gruppo statunitense che ha acquistato il Genoa lo scorso mese di settembre e la società April Fool's con sede nel porto di Houston, in Texas. Un colosso nel campo del'export.

La fusione dovrebbe garantire la permanenza in Serie A della città di Genova considerando che, con la classifica attuale delle due formazioni, almeno una dovrebbe riuscire a mantenere la categoria, salvo sorprese. Poi via con i grandi progetti 'made in Usa', che potrebbero coinvolgere anche le istituzioni.

'Genoa Mariners', questo il nome scelto per il nuovo club, manterrà i colori sociali di entrambe le formazioni e vestirà alternativamente i colori delle due squadre che hanno dato vita al sodalizio. Quella blucerchiata diventerà la prima maglia e quella rossoblù semplicemente la seconda, ogni anno i ruoli si invertiranno per avere pari dignità.

Secondo alcune indiscrezioni nel logo stilizzato sarà presente un personaggio proveniente da una vecchia serie dei Gormiti, con il corpo di un Grifone e la testa di un marinaio e sulla maglia sarà presente la stella, frutto dei dieci scudetti ottenuti insieme da Genoa e Sampdoria. Una bella soddisfazione, ma anche un pesce d'aprile che sta facendo parlare molto.

Tra i progetti che filtrano dalla società, infine, la possibilità di disputare le gare casalinghe negli Stati Uniti in un vero e proprio tour che possa toccare ogni due settimane una diversa città a stelle e strisce. #MyLiguria è l'hashtag già lanciato dalla Regione per la creazione di nuovi scambi culturali e gastronomici con le principali città statunitensi che saranno coinvolte nel progetto, l'idea è quella di esportare pesto e focaccia in cambio di burro di arachidi e pancake. Toti è già al lavoro.