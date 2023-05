Frosinone-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Grosso e Gilardino

Anticipo di Serie A sabato alle 16,15 con Frosinone e Genoa che si affrontano dopo aver già festeggiato il ritorno nella massima competizione nazionale. In campo ci si giocherà la prima posizione con i padroni di casa che hanno quattro punti di vantaggio sui rossoblu e con un pareggio, o una vittoria, potrebbero essere matematicamente campioni del campionato cadetto.

Frosinone-Genoa: le scelte di Grosso

Tante defezioni tra i padroni di casa, alcune di grande rilevanza come quella del bomber Mulattieri, e del difensore centrale Ravanelli. Ieri si è fermato anche Borrelli che non potrà essere della gara insieme a Lulic, Frabotta e Oyono. Nel 4-3-3 Szyminski dovrebbe fare coppia con Lucioni nel cuore della difesa, a destra l'ex Samprisi, mentre in mediana ci saranno Rohden, Mazzitelli e Boloca. Altro ex in attacco, Caso, che chiuderà il tridente insieme a Insigne e Moro.

Frosinone-Genoa: le scelte di Gilardino

Qualche cambio anche nell'undici di Gilardino che non avrà a disposizione Criscito, Haps e Pajac. Davanti a Martinez spazio alla difesa titolare, a destra Frendrup favorito su Hefti, in mediana potrebbe rifiatare Strootman, al suo posto Jagiello, probabile la conferma a sinistra di Sabelli. Rivoluzione in attacco con i tanti giocatori che meno sono scesi in campo a caccia di una maglia, Gudmundsson e Coda potrebbero lasciare spazio ad Aramu ed Ekuban.

Frosinone-Genoa: le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Lucioni, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Moro, Caso.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Sturaro, Jagiello, Badelj, Sabelli; Aramu, Ekuban.

Frosinone-Genoa in diretta tv e streaming

Tanti come sempre i canali che trasmetteranno il match di Serie B. In tv la partita sarà visibile su Sky, mentre per lo streaming saranno attive le piattaforma DAZN, Helbiz Live e One Football.