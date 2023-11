Frosinone-Genoa, in sei non ci saranno

Attesa finita, domenica il Genoa torna in campo dopo due settimane di stop per le Nazionali. Il Grifone sfida il Frosinone, match tra due neopromosse che sono lanciate verso una salvezza tranquilla, e tra due allenatori molto diversi con Di Francesco che sembra aver trovato il modo di rilanciare la sua carriera dopo un periodo buio e Gilardino che all'esordio in Serie A si sta dimostrando tecnico valido e con un ottimo futuro davanti.

Frosinone-Genoa, le ultime notizie sugli infortuni

Le due formazioni non saranno al completo, nel Genoa c'è da rivoluzionare l'attacco, settore che ha perso i due titolari Gudmundsson e Retegui. L'islandese si è fermato in settimana per un problema al polpaccio, sicura la sua assenza ed è a rischio anche per la gara con l'Empoli. Il bomber invece continua a combattere con i guai al ginocchio, la situazione è in miglioramento ma nessuno vuole rischiare e quindi dovrebbe saltare anche la prossima sfida per essere a disposizione con i toscani. Ce la farà Ekuban che ha lavorato lontano dal gruppo per un problema fisico, ma è in rampa di lancio.

In difesa niente da fare per Bani, anche lui ai box per un infortunio. Gilardino quindi ha solo il centrocampo al completo, potrebbe schierare De Winter nella retroguardia a tre davanti a Martinez e in attacco Ekuban o Puscas con Malinovskyi.

Problemi anche per Di Francesco che non avrà Harroui, Mazzitelli e probabilmente Kalaj. In questo caso è il centrocampo il reparto più colpito con Berrenechea e Gelli probabili titolari a meno che alla fine non la spunti Brescianini su uno dei due. Per il resto rosa al completo e alcuni dubbi da sciogliere tra difesa, dove Monterisi e Romagnoli si giocano il posto al fianco di Okoli, e in attacco con Soulé, Reinier, Ibrahimovic, Caso, Cheddira, Cuni e Kajo Jorge a giocarsi le quattro maglie nel 4-2-3-1. Pericolo giallo per quattro giocatori allo Stirpe, sono infatti diffidati Okoli e Barrenechea da una parte e De Winter e Malinovskyi dall'altra.