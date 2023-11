Frosinone-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Di Francesco e Gilardino

Conclusa la sosta, la Serie A è pronta a tornare in campo e il Genoa affronta in trasferta il Frosinone domenica alle 15. Le due neopromosse si stano tenendo a distanza dalla zona retrocessione e hanno per ora intrapreso un percorso simile con i ciociari che hanno solo un punto in più del Grifone. Di Francesco sta rilanciando la sua carriera grazie al fortino Stirpe, 13 i punti conquistati in casa, mentre Gilardino fatica in trasferta dove ha ottenuto solo 4 punti. Nel'ultima giornata il Genoa ha battuto il Verona mentre il Frosinone si è piegato alla capolista Inter.

Frosinone-Genoa, le scelte di Di Francesco

Conferma il 4-2-3-1 il tecnico dei laziali con l'attacco tutto gioventù e talento in cui Cuni sarà il centravanti con alle spalle i gioiellini Soulè, Ibrahimovic e Reinier. In mediana senza Mazzitelli ed Harroui toccherà a Barrenechea e Gelli, in difesa un solo dubbio con Monterisi in vantaggio su Romagnoli per giocare al fianco di Okoli.

Frosinone-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino perde Retegui e Gudmundsson e con Ekuban non al meglio il centravanti sarà Puscas. Al suo fianco Malinovskyi avanzerà il raggio d'azione mentre il recuperato Messias partirà dalla panchina. A centrocampo nessun cambio rispetto al recente passato con Haps in vantaggio su Martin a sinistra, in difesa non ci sarà Bani e Vasquez è appena tornato dai lunghi viaggi per raggiungere la Nazionale, possibile che abbia un'occasione Vogliacco.

Frosinone-Genoa, le probabili formazioni

Frosinone (4-2-3-1) Turati, Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Gelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Vogliacco, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas

Frosinone-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida dello Stirpe di domenica alle 15 tra Frosinone e Genoa sarà trasmesso da DAZN su sito e App ufficiale oppure sul canale 214 di Sky Zona DAZN. La telecronaca è stata affidata ad Alberto Santi.