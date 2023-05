Frosinone-Genoa 3-2, Grifone rimontato allo Stirpe

Il Genoa perde 3-2 a Frosinone la sfida tra le due squadre che hanno già conquistato un posto nella prossima serie A. Allo Stirpe il Grifone passa in vantaggio grazie ad un gran gol di Badelj, poi però va in inferiorità numerica a causa dell'eccessiva espulsione di Bani e infine sprofonda sotto i colpi dei ciociari. Segnano già nel primo tempo Mazzitelli e Boloca, nella ripresa il tris è di Borrelli, nei minuti di recupero segna anche Gudmundsson. Sono le reti che consegnano il primato matematico ai padroni di casa, mentre il Grifone chiude la sua Serie B al secondo posto. Venerdì prossimo il saluto alla cadetteria e l'arrivederci ai tifosi contro il Bari in un Marassi tutto esaurito

Frosinone-Genoa 3-2, la cronaca

E' ampio il turnover di Alberto Gilardino che prevede anche il cambio di modulo con il passaggio al 3-4-1-2. In attacco spazio ad Aramu alle spalle di Ekuban e Salcedo, in mediana c'è Frendrup con Badelj, mentre sull'esterno si rivede Hefti. La sfida si accende subito e già al 14' il Genoa passa in vantaggio grazie ad un bolide da distante di Badelj che tocca la traversa e si infila in rete, il croato bissa la rete promozione segnata all'Ascoli con un gol di pregevole fattura. La seconda svolta della gara arriva al 27' quando dopo un contrasto tra Borrelli e Bani l'arbitro Miele controlla il VAR ed espelle il difensore rossoblu, decisione che lascia più di un dubbio. Il Grifone è in dieci e sulla punizione subisce anche il pareggio ad opera di Mazzitelli. Ancora emozioni al 40' quando Aramu pesca Ekuban sul secondo palo ma l'attaccante del Genoa da ottima posizione impatta male la sfera che finisce fuori. Tre minuti più tardi occasione anche per il Frosinone con Gelli che dal centro dell'area apre troppo il destro e mette fuori. E'il preludio al gol del raddoppio, i padroni di casa sfondano ancora sulla destra del Genoa e Boloca questa volta non lascia scampo a Martinez.

Il Frosinone inizia bene anche la ripresa e al 52' ci vuole un super Martinez che respinge il colpo di testa pericolosissimo di Mazzitelli. I ritmi ora sono più bassi, il Genoa prende possesso del campo e del pallone ma non crea pericoli dalle parti di Turati. L'uomo in meno si fa sentire al 77' quando i padroni di casa trovano praterie nella difesa rossoblu, Rhoden va via a Hefti e mette in mezzo per Borrelli che tutto solo appoggia in rete, in pieno recupero Gudmundsson accorcia le distanze dopo il controllo del VAR. Il risultato non cambia e regala al Frosinone il titolo di capione della Serie B, il Genoa è matematicamente secondo.

Frosinone-Genoa 3-2 | Tabellino e voti

Marcatori: 14' Badelj, 29' Mazzitelli, 46' Boloca, 77' Borrelli, 92' Gudmundsson

Frosinone (4-3-3): Turati 6, Cotali 6,5, Lucioni 6, Kalaj 6 (72' Monterisi 6), Sampirisi 6, Boloca 6,5, Mazzitelli 7,5 (87' Garritano), Gelli 6,5, Baez 6,5 (60' Rhoden 6,5), Borrelli 6,5 (87' Moro), Insigne 6 (60' Caso 6)

Genoa (3-4-3): Martinez 6,5, Bani 5,5, Vogliacco 6, Dragusin 5,5, Hefti 5, Frendrup 6 (74' Jagiello s.v.), Badelj 7, Sabelli 6, Aramu 5,5 (74' Gudmundsson s.v.), Salcedo 5 (65' Puscas 6), Ekuban 6 (78' Yalcin s.v.)

Arbitro: Miele

Note: Ammoniti: Hefti, Espulso Bani al 27'