Frosinone-Genoa 2-1, pagelle: Malinovskyi magico, Martinez e Puscas errori imperdonabili

Sconfitta per il Genoa che perde 2-1 all'ultimo respiro co il Frosinone recuperando grazie alla magia di Malinovskyi la rete di Soulé, nel finale arriva però la beffa firmata da Monterisi. L'ucraino è in assoluto il migliore in campo dei suoi, buona anche la prova di Sabelli.

Tra i peggiori invece Puscas e Martinez che con i loro errori rischiano seriamente di rovinare la giornata del Grifone allo Stirpe

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.