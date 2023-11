Frosinone-Genoa 2-1, Grifone beffato all'ultimo respiro

Continua la maledizione delle trasferte per il Genoa che perde la terza gara di fila lontano da Marassi. Questa volta è il Frosinone a fare festa con una rete al 94' del difensore Monterisi a sparigliare le carte di una partita in cui nel primo tempo avevano segnato Soulè, con grave errore di Martinez ad agevolarlo, e Malinovskyi, una vera e propria perla quella dell'ucraino.

Frosinone-Genoa 2-1, la cronaca

Gilardino deve fra fronte all'emergenza attacco, fuori dai giochi Retegui, Gudmundsson ed Ekuban, la coppia offensiva è Puscas-Malinovskyi mentre il resto dell'undici è lo stesso che ha battuto il Verona ad eccezione di Vogliacco che prende il posto di Vasquez in difesa. Pronti, via e il Grifone va vicinissimo al vantaggio, la difesa del Frosione sbaglia la costruzione dal basso e regala palla a Sabelli, l'esterno imbecca Puscas che solo a due metri dalla porta si fa respingere il tiro dall'intervento disperato in coppia di Okoli e Turati. Ennesimo errore pesante per l'attaccante rossoblu. All'8' ancora lo scatenato Sabelli va al cross da destra per Frendrup che colpisce male e mette fuori da buona posizione.

La gara avanza al piccolo trotto senza emozioni fino alla metà del primo tempo. Serve un lampo per sbloccare la partita e arriva al 34' con Soulé che calcia da fuori area, sembra una conclusione innocua e centrale ma Martinez sbaglia e devia la palla nella propria porta. Il pareggio arriva poco dopo ed è una vera e propria gemma, Malinovskyi raccoglie un pallone vagante ai 25 metri e con il sinistro disegna una parabola pazzesca che si infila all'incrocio dei pali. La prima rete rossoblu dell'ucraino è da cineteca.

Nella ripresa parte forte il Frosinone che trova subito la via della porta in contropiede ma il sinistro di Ibrahimovic a incrociare viene parato a terra da Martinez. La risposta del Grifone arriva al 57' con Thorsby che si ritrova un rigore in movimento sul destro ma lo calcia a lato. Al 66' si accende ancora Malinovskyi che su punizione colpisce in pieno il legno della porta di Turati, l'ucraino è per distacco il più pericoloso dei suoi, subito dopo ci prova Marchizza ma Martinez è di nuovo attento. Nel finale le squadre si allunga, gli spazi si allargano e a spuntarla è il Frosinone con Monterisi che si inserisce a destra e beffa Martinez con un tocco sotto misura.

Frosionone-Genoa 2-1, il tabellino

Reti: 33' Soulé, 37' Malinovskyi, 94' Monterisi

Frosinone (4-2-3-1): Turati 5,5; Marchizza 5,5 (70' Monterisi 7), Romagnoli 6, Okoli 6,5, Oyono 6; Bourabia 5,5 (60' Brescianini 6), Barrenechea 5,5; Soulè 6,5, Reinier 5 (80' Gelli s.v.) Ibrahimovic 5,5 (60' Caso 6); Cheddira 5,5 (80' Kajo Jorge).

Genoa (3-5-2) Martinez 5; De Winter 6,5, Vogliacco 6,5 (88' Vasquez s.v), Dragusin 6,5; Sabelli 6,5, Frendrup 5,5, Badelj 5,5 (88' Hefti s.v.), Strootman 6 (44' Thorsby 5,5), Haps 6 (88' Galdames s.v); Malinovskyi 7 (79' Messias s.v.), Puscas 5.

Arbitro: Zufferli di Udine

Note: ammoniti Vogliacco, Sabelli, Gilardino, Oyono, Renier, Frendrup