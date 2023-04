Sampdoria in lutto: addio a Franco Sattolo, storico portiere

La Sampdoria piange Franco Sattolo, ex portiere con 115 presenze con la maglia blucerchiata tra 1960 e 1966. Si è spento a Trieste all'età di 86 anni.

Nato a Fiume il 9 novembre 1936, emigrò da profugo in Italia nel 1948: Trieste, Marina di Massa e Torino le città in cui si trasferì con la famiglia e dove cominciò ad appassionarsi al gioco del calcio. Messosi in luce proprio in Piemonte tra Fossanese e Ivrea, a Genova approdò nel 1960 e, dopo una parentesi in prestito alla Sambenedettese (1961/62), tornò alla base per restarci fino al 1966, prima di passare al Torino. Malgrado i dualismi con Mauro Rosin prima e con Piero Battara poi, riuscì a entrare nel club dei centenari blucerchiati e nella lista dei migliori estremi difensori doriani di sempre.

"Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società" si legge nella nota ufficiale del club.