Francesco Flachi inizia la nuova avventura in panchina

Una nuova carriera è iniziata oggi per Francesco Flachi, l'ex attaccante della Sampdoria è il nuovo allenatore della PSM Rapallo società di Promozione che già nelle scorse settimane si era mossa per averlo in panchina.

Il club lo ha annunciato con una nota ufficiale: Annuncio importante da parte della PSM Rapallo: ecco svelati i nomi del nuovo staff tecnico della prima squadra per la stagione 2024-2025! Il nuovo allenatore della prima squadra sarà Francesco Flachi; insieme a lui lavoreranno Luca Crippa e Alessandro Mazzarello come collaboratori tecnici, Claudio Fior preparatore dei portieri.

Questa la nota ufficiale da parte della società: La società APD PSM Rapallo è lieta di annunciare che Francesco Flachi sarà il nuovo allenatore della prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione Ligure "Girone B".



"Siamo molto contenti di aver portato a Rapallo un allenatore del calibro di Francesco Flachi e siamo fortemente convinti che Francesco nonostante sia alla prima esperienza come mister saprà insegnare e dare molto ai nostri ragazzi, auguriamo a Francesco e al suo staff una stagione piena di soddisfazioni" così commenta il DS Fabrizio Maschio".