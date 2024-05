Francesco Flachi allenerà in Promozione

Francesco Flachi è pronto a sedersi sulla panchina della PSM Rapallo, squadra che milita nel campionato di Promozione. A svelare la notizia è Entella Tv, per l'ex numero 10 della Sampdoria è la prima volta da allenatore a questi livelli, porterà il suo grande bagaglio di esperienza ad una formazione che in questa stagione è arrivata quinta in classifica nel girone B del campionato.

Per Flachi continua così la sua esperienza in Liguria dove da calciatore ha fatto innamorare tutti i tifosi della Sampdoria con il numero 10 sulle spalle. Nel 2023 l'attaccante aveva giocato nella Praese di cui poi era diventato punto di riferimento delle giovanili della società genovese per poi passare in Eccellenza al Golfo Paradiso come Responsabile del Settore Giovanile.