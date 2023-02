Sestri Levante, domenica il testacoda con il Fossano

Prima contro ultima, la migliore contro la peggiore, è tempo di testacoda nel girone A di Serie D tra Sestri Levante e Fossano. I liguri, primi in classifica con dieci punti di vantaggio sulla Sanremese, sono reduci da cinque vittorie di fila e volano verso la promozione in Serie C, domenica alle 14,30 proveranno ad ingranare la sesta.

Sestri Levante, il prossimo match sarà a Fossano

Barllari dopo l'ultimo successo però ha parlato chiaro, la crisi di inizio anno, quando i corsari non vinsero per tre gare di fila, non è del tutto superata, almeno secondo il suo parere. Il verdetto arriverà proprio a Fossano quando il rischio è quello che vengano a mancare le motivazioni essendo l'avversario ultimo in graduatoria.

I piemontesi infatti hanno messo a referto solo 8 punti in 27 gare, non hanno mai vinto e in totale hanno perso 19 volte con cinque ko in fila prima del match contro la prima in classifica. Sfida a senso unico quindi? Possibile, ma non sicuro soprattutto guardando a quello che successe all'andata quando al Sivori il Sestri si impose solo per 1-0 grazie al gol di Candiano e soffrendo.

La capolista non può sbagliare, deve portarsi a casa i tre punti per mantenere a distanza la Sanremese che domenica affronterà un Derthona in piena crisi e sconfitta in tutte le ultime tre giornate.