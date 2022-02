Little Club James, che impresa: stoppato il Forza e Coraggio

Lotta, resta in dieci e alla fine porta a casa un punto brillante molto utile in classifica. Il Little Club James gonfia il petto dopo lo 0-0 ottenuto oggi in casa del Forza e Coraggio, squadra che sognava il sorpasso in vetta sul Don Bosco Spezia nella sfida balida per il campionato di Promozione, girone B. E l’occasione sembrava ghiotta perché i genovesi, prima del fischio d’inizio, avevano solo 17 punti ed erano alle soglie della zona playout.

Il pronostico però questa volta non è stato rispettato, con una prova tutto cuore, gli ospiti sono riusciti a strappare un punto che li porta a più due sul Levanto e quindi al momento sarebbbero salvi, anche se di partite da giocare ce ne sono ancora molte.

La gara viaggia sui binari dell’equilbrio sia nel primo che nel secondo tempo, la svolta potrebbe arrivare al 76’ quando Romei compie un fallo su Bedini quando la palla è lontana, l’arbitro non ha dubbi e sventola il cartellino rosso in faccia al giocatore. Ci sono ancora quindici minuti e più da giocare, ma il Little Club James nonostante l'inferiorità numerica alza un muro che il Forza e Cooraggio non riesce ad infrangere fino al fischio finale.