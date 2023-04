Forza e Coraggio-Rapallo si rigioca, ma il risultato non cambia

La partita tra Forza e Coraggio e Rapallo del campionato di Eccellenza ha finlamente il suo risultato finale. Oggi le due squadre sono scese in campo per recuperare la sfida il cui risultato non era stato abilitato a causa di un errore dell'arbitro. La sentenza era arrivata il 23 febbraio, il direttore di gara aveva fatto riprendere la partita nei minuti di recupero senza nessun giocatore del Rapallo in porta, un'ventualità non ammessa dal regolamento. I ruentini avevano fatto ricorso e ottenuto di rigiocare la gara.

Oggi le due formazioni si sono affronatte di nuovo e il Forzae e Coraggio ha vinto 2-0 con un gol per tempo. Ad aprire le marcature è stato Verona su calcio di rigore nella prima frazione, mentre nella ripresa Maglione, entrato da poco, ha firmato il bis e chiuso la gara. Il ko non influisce molto sulla classifica dei bianconeri che restano tezultimi a 28 punti, a più nove sul Canaletto e quindi sulla zona retrocessione diretta. La strada per la salvezza del Rapallo passerà quindi probabilmente dai playout.