La Lavagnese frena contro il Forza e Coraggio

La Lavagnese, squadra più in forma dell'Eccellenza con i suoi 11 punti nelle ultime cinque gare, non riesce a superare il Forza e Coraggio, neopromossa terribile che è fin da inizio campionato un vero e proprio incubo delle big. I bianconeri restano sempre al secondo posto in Eccellenza in solitaria con 46 punti a meno otto dalla capolista Albenga e con tre lunghezze di vantaggio sulla Cairese.

I padroni di casa partono meglio ed è subito Shqypi a impegnare Adornato, che sarà grande protagonista per tutto il match. La Lavagnese in gol ci andrebbe anche al 30' ma l'esultanza di Righetti viene stoppata dal fischio dell'arbitro per fuorigioco, poi è il turno del Forza e Coraggio con il solito Shqypi che batte il portiere avversario ma vede il pallone schiantarsi sul palo.

Nella ripresa ad aprire la giostra delle emozioni è Erpen che su calcio di punizione impegna severamemte Adornato, poi altro gol annullato a Righetti e al 75' cartellino rosso per Maglione. Gli ospiti però non approfittano della superiorità numerica e anzi rischiano grosso nel finale con Verona che calcia fuori di poco il match ball.

Il tabellino di Lavagnese-Forza e Coraggio

Forza e Coraggio 1914 - Lavagnese 1919 0-0

Forza e C. 1914: Mazzini, Guelfi, Giannoccari, Maglione, Zambarda, Natale (76° Cerchi), Cuccolo, Tonelli, Verona, Erpen, Shqypi.

A disp: Biagioni, Piazza, Ratti, Benassi, Tornari, Cenderello.

All. Gatti

Lavagnese 1919: Adornato, Kruhs, Magonara, Avellino, Zavatto, Sanguineti, Garbarino, Berardi, Righetti, Lombardi, Camara.

A disp: Massa, Scorza, Vianson, Profumo, Marcattili, Orvieto, Lupo, Garlet, Lauro.

All. Ruvo

Note: al 75° espulso Maglione per somma di ammonizioni.